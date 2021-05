Paraná registra mais de 5 mil novos casos e 73 mortes pela Covid-19

Crédito da foto Para Geraldo Bubiak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (16) mais 5.083 casos confirmados e 73 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.012.530 casos confirmados e 24.527 óbitos.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (11), fevereiro (17), março (407), abril (361) e maio (4.203) de 2021, e dos seguintes meses de 2020: maio (1), junho (1), julho (4), agosto (4), setembro (3), outubro (3), novembro (22) e dezembro (46).

INTERNADOS

O informe relata que 2.561 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.056 pacientes em leitos SUS (971 em UTI e 1.085 em enfermaria) e 505 em leitos da rede particular (285 em UTI e 220 em enfermaria).

Há outros 2.578 pacientes internados 989 em leitos UTI e 1.589 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 73 pacientes. São 34 mulheres e 39 homens, com idades que variam de 24 a 100 anos. Os óbitos ocorreram de 17 de julho de 2020 a 16 de maio de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Foz do Iguaçu (17), Curitiba (7), Guarapuava (7), Palmas (3), Cascavel (2), Cornélio Procópio (2), Guaratuba (2), Jardim Alegre (2), Maringá (2), Ponta Grossa (2) e Ribeirão do Pinhal (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Adrianópolis, Andirá, Cafelândia, Congonhinhas, Coronel Domingos Soares, Imbituva, Indianópolis, Jacarezinho, Jesuítas, Laranjeiras Do Sul, Marialva, Nova Esperança, Nova Fatima, Palmeira, Paranavaí, Pato Branco, Perola, Pirai do Sul, Quitandinha, Rebouças, Salto do Itararé, Santo Antônio do Paraíso, São Jose dos Pinhais, Tomazina e Umuarama.

FORA DO PARANÁ

O monitoramento registra 5.749 casos de residentes de fora, sendo que 143 pessoas foram a óbito.