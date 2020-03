Paraná: Supermercado oferece 3 mil kgs de alimentos gratuitos a moradores

Crédito da foto Para Foto: Ação aconteceu na manhã de ontem (28). Foto: Colaboração

O Supermercado Betinard, localizado no bairro Jardim das Graças, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba, realizou na tarde deste sábado (28), mais um exemplo de ação solidária em um momento de surto do coronavírus. O mercado disponibilizou para a população local aproximadamente 3 mil kg de frutas, verduras e legumes, de forma gratuita.

O gerente do mercado Guilherme Bertinard explicou que loja é administrada pela família há 37 anos. Guilherme comentou que o pai e dois irmãos acordaram cedo neste sábado para ir ao CEASA e fazer as compras dos alimentos. Em entrevista à Banda B, o gerente explicou como ocorreu a logística da ação.

“Nós temos duas lojas aqui na rua e dividimos a quantidade para cada uma delas. Na frente do mercado colocamos cartazes com os dizeres: ‘leve o que for necessário – pense no próximo’. Nós não divulgamos nada. Quem fez isto, foram os próprios clientes que vieram até o local”, comentou.