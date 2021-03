Paraná tem 5647 pacientes internados em leitos covid-19; boletim confirma mais 100 mortes

Photo Credit To Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta segunda-feira (29) 2.831 casos confirmados e 100 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 834.387 casos confirmados e 16.173 mortos em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de março (2.763 ), fevereiro (21 ) e janeiro ( 15 ) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (1), julho (1), agosto (2), setembro (11), novembro (3), dezembro (14).

VACINA

A Sesa possui um vacinômetro atualizado instantaneamente a medida que os municípios inserem o número de doses aplicadas no sistema.

INTERNADOS

2.906 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.259 pacientes em leitos SUS ( 931 em UTI e 1.328 em leitos clínicos/enfermaria) e 647 em leitos da rede particular ( 309 em UTI e 338 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.741 pacientes internados, 919 em leitos UTI e 1.822 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles esto em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 100 pacientes. São 32 mulheres e 68 homens, com idades que variam de 24 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 05 de janeiro de 2021 a 29 de março de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Ponta Grossa (10), Foz do Iguaçu (7), Curitiba (5), Cornélio Procópio (4), Cambe (3), Jacarezinho (3), Wenceslau Braz (3), Bela Vista do Paraíso (2), Cascavel, Cianorte (2), Coronel Vivida (2), Ibaití (2), Jaguariaíva (2), Londrina (2), Maringá (2), Prado Ferreira (2), Santo Antonio da Platina (2), Telêmaco Borba (2),

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Alto Paraná, Alvorada do Sul, Antônio Olinto, Arapuã, Bandeirantes, Braganey, Cafeara, Califórnia, Campo Mourão, Cantagalo, Capanema, Clevelândia, Colombo, Cruzeiro do Oeste, Diamante do Norte, Dois Vizinhos, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Guaratuba, ibiporã, Imbituva, Irati, Jaguapitã, Jandaia do Sul, Marechal Cândido Rondon, Marmeleiro, Nova Fátima, Nova Londrina, Palmas, Palmeira, Pato Bragado, Reserva, Santa Amélia, Santa Maria do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, São Sebastião da Amoreira, Sertanópolis, Teixeira Soares, Três Barras do Paraná,Ubiratã, União da Vitória e Vera Cruz do Oeste.