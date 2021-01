Paraná tem capacidade de vacinar 4 milhões de pessoas até maio, diz Beto Preto

Crédito da foto Para Foto: AEN

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou nesta quarta-feira (13) que o Paraná tem capacidade para vacinar 4 milhões de pessoas até o mês de maio. A fala foi feita em entrevista concedida à RPC TV, durante vistoria feita ao estoque dos chamados insumos secos.

“Nós temos aí, se houver vacina à disposição, capacidade de vacinar mais de 4 milhões de pessoas até maio, na primeira dose, com certeza. A vacina da AstraZeneca prevê um mínimo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, o que dá também esse período de respiro para que possamos completar mais pessoas sendo vacinadas”, disse Beto Preto.

Os chamados insumos secos são agulhas, seringas, máscaras, luvas, aventais e algodão, entre outros itens, que estão centralizados em dois pontos principais em Curitiba: o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e o Ginásio de Esportes do Tarumã.

Em entrevista coletiva, o secretário afirmou que todas as cidades do estado irão receber juntas doses da vacina. “Nosso objetivo é vacinar o Paraná inteiro, dentro das faixas etárias e grupos de risco que estão contidos dentro do Plano Nacional de Imunização. Nos próximos dias vamos lançar o plano estadual, até mesmo para transparência da população, mas vamos vacinar todos os municípios indistintamente. Não tem cidadão de maior quantidade de posses ou menos, todos são cidadãos e todos vão receber vacinas”, garantiu.

Para a primeira etapa, o Paraná trabalha com o recebimento de 100 mil doses, que seriam destinadas para os profissionais da linha de frente de combate à Covid-19, populações indígenas e um primeiro grupo de idosos.