Paraná tem recorde de novos casos da Covid-19 em 24 horas e confirma mais nove mortes

Crédito da foto Para AEN

A Secretaria de Estado da Saúde informa mais 328 confirmações e nove óbitos pelo novo coronavírus. Total de pessoas contaminadas é de 5.163 e 199 mortes que tiveram como causa a Covid-19. Entre todos os 399 municípios paranaenses, 262 já tem ao menos uma ocorrência da doença. 65% das cidades do Paraná tem casos de contaminação pela Sars-CoV-2, em apenas 137 municípios não há confirmações.

ÓBITOS

Informações sobre as pessoas que faleceram em decorrência da infecção:

Cascavel, homem, 34 anos, 1º de junho;

Curitiba, dois homens, 73 anos, 31 de maio; e 77 anos, que morreu em 1º junho;

Londrina, três homens: 56 anos, morreram no dia 1º de junho; 76 anos e outro de 59 anos, faleceram dia 2 de junho;

Piraquara, homem, 73 anos, morreu dia 1º de junho;

Siqueira Campos, homem, 45 anos, morreu dia 30 de maio; e uma mulher de 66 anos, faleceu dia 31 de maio.

MUNICÍPIOS

262 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 75 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos e municípios:

1 – Apucarana, Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Campina Grande do Sul, Campo Bonito, Campo Largo, Catanduvas, Chopinzinho, Clevelândia, Colombo, Congonhinhas, Francisco Beltrão, Goioerê, Imbaú, Jaguapitã, Jataizinho, Juranda, Lindoeste, Mamborê, Mandaguaçu, Marialva, Mariluz, Maripá, Matinhos, Missal, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Olímpia, Ortigueira, Paiçandu, Palotina, Piraquara, Pitanga, Quatiguá, Quatro Barras, Rancho Alegre, Rebouças, São Tomé, Telêmaco Borba, Terra Boa, Terra Rica, Tomazina.

2 – Arapongas, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Colorado, Corbélia, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Indianópolis, Jaguariaíva, Moreira Sales, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, Umuarama.

3 – Cambé, Curiúva, Guarapuava, Imbituva, Marechal Cândido Rondon, Mirador, Rondon.

4 – Campo Mourão, Guaraniaçu, Jesuítas, Laranjeiras do Sul, Pato Branco, Pinhais, Ponta Grossa, Quedas do Iguaçu, Siqueira Campos, Tapejara.

5 – Paranavaí, Santa Tereza do Oeste.

6 – São José dos Pinhais.

7 – Cianorte.

8 – Toledo.

10 – Cornélio Procópio.

12 – Maringá.

14 – Araucária.

15 – Coronel Domingos Soares.

23 – Curitiba.

31 – Londrina.

63 – Cascavel.

FORADO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registrou aumento de sete casos de residentes de fora. São 72 pessoas não residentes do Paraná que receberam atendimento por aqui. Cinco pessoas foram a óbito.