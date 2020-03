Paraná tem três novos casos de macacos mortos por febre amarela

Crédito da foto Para Foto: Midiamax

A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou nesta quarta-feira (11) três novos casos de macacos mortos por infecção do vírus da febre amarela. Um em Piên, na região Sul, que agora já soma quatro confirmações, e dois novos municípios aparecem com casos confirmados: Rebouças (Centro-Sul) e Pitanga (região central).

“Os casos de morte de macacos sinalizam a presença do vírus da doença na região e alertam para a necessidade de se tomar a vacina. A Secretaria da Saúde orienta a população sobre a importância de estar imunizado contra a febre amarela”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde. A dose é única e a pessoa fica protegida para toda a vida.

BALANÇO – O Paraná registra desde 1º de julho até agora, 672 notificações de mortes de macaco, sendo que destas 117 foram confirmadas, 199 estão sendo investigadas, 295 aconteceram por causas indeterminadas e outras 61 foram descartadas para a febre amarela. O Paraná não apresenta casos humanos de febre amarela no período. Até o momento são 95 notificações, sendo 82 já descartadas e 13 que seguem em investigação.

VACINA – O público-alvo para vacinação da febre amarela é dos nove meses de vida até 59 anos. Desde 2018, todos os municípios do Estado passaram a ser área com recomendação vacinal contra a febre amarela. A partir de janeiro deste ano, o Ministério da Saúde recomenda reforço vacinal para as crianças aos quatro anos de idade.