Paraná tem um dos piores índices de isolamento social do país, aponta pesquisa feita em celulares

Crédito da foto Para EBC

O Paraná apresenta um dos piores índices de isolamento social dentre todas as unidades da federação brasileira. Segundo a pesquisa feita pela empresa In Loco, que usa como base de dados a localização dos celulares, o estado registrou no último sábado (9), 39,65% de pessoas em casa, o que coloca o estado entre os seis piores em isolamento social no país (ver tabela abaixo). Só estávamos em situação melhor que Goiás (37,44%), Mato Grosso (38,03%), Mato Grosso do Sul (38,69%), Tocantins (38,77%)e Rio Grande do Norte (39,57%).

Em termos de comparação, o melhor índice de isolamento alcançado no Paraná foi no dia 22 de março, quando o índice foi de 65,6%.

Na última semana (entre 3 e 9 de maio), o dia com menor isolamento no estado foi a sexta-feira, dia 8, com apenas 37,9%.

O isolamento social tem sido uma das medidas mais usadas pelo governo estadual e prefeituras para conter o avanço do coronavírus entre a população. O raciocínio é que quanto mais as pessoas ficam em casa, menores são as chances de o vírus se espalhar pelas ruas.

Pesquisa

A In Loco afirma que a coleta de dados só é feita com a permissão dos usuários dos aplicativos. Além disso, diz não repassar informações como nome, RG ou CPF. Em Goiás, foram analisados os dados de 2 milhões de celulares.

Ranking

Ceará – 50,76%

Amapá – 50,71%

Pará – 49,15%

Amazonas – 48,53%

Acre – 48,11%

Maranhão – 47,63%

Rio de Janeiro – 46,47%

Pernambuco – 45,20%

São Paulo – 43,47%

Rondônia – 43,22%

Alagoas – 43,15%

Distrito Federal – 42,49%

Bahia – 42,43%

Piauí – 42,26%

Rio Grande do Sul – 42,00%

Sergipe – 41,90%

Espírito Santo – 41,70%

Paraíba – 41,67%

Roraima – 41,21%

Santa Catarina – 40,03%

Minas Gerais – 40,00%

Paraná – 39,65%

Rio Grande do Norte – 39,57%

Tocantins – 38,77%

Mato Grosso do Sul – 38,69%

Mato Grosso – 38,03%

Goiás – 37,44%