Paraná vai começar a vacinar pessoas com menos de 60 anos após comorbidades

O Paraná vai seguir a nova recomendação do Ministério da Saúde e deve começar a vacinar a população geral contra a Covid-19 assim que aplicar as doses previstas nas pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba também anunciou, nesta sexta-feira (28), que Curitiba vai começar a vacinar pessoas com menos de 60 anos logo após o grupo de comorbidades. O pedido havia sido feito pelo prefeito Rafael Greca no início do mês e foi aprovado na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que reúne estados, municípios e o governo federal.

Segundo a secretária Marcia Huçulak, é um apelo da cidade que foi aprovado para o Plano Nacional de Imunização. “A boa notícia, é que vamos poder começar a vacinar por idade, que era nosso grande apelo. Vamos baixar para 59 anos, 58 e enfim atender toda a população. Tem muita gente sem comorbidade internando com a doença”, explicou.

No início do mês, Greca chegou a definir essa forma de vacinação como “ampla, irrestrita e democrática”.

A vacinação do grupo de 50 a 59 anos deve ocorrer simultaneamente à aplicação de motoristas e cobradores de ônibus, motoristas de aplicativo e profissionais da limpeza pública.

Campanha de Vacinação

Nesta sexta-feira (28), a campanha de vacinação avança para pessoas com deficiência permanente de 18 anos ou mais. Além da primeira dose para pessoas com deficiência permanente, segue a aplicação de segunda dose para idosos de 84 anos completos que foram imunizados com a primeira dose de AstraZeneca. Para os profissionais da educação básica e pessoas com comorbidades, a cidade aguarda a chegada de novo lotes de imunizantes destinados para a vacinação deste público.