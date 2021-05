Paraná vai seguir Anvisa e suspender aplicação da vacina de Oxford em mulheres grávidas

Crédito da foto Para Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Paraná vai acompanhar recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e suspender nas próximas horas a aplicação da vacina Oxford/Astrazeneca em mulheres grávidas. A confirmação foi feita pelo governador Ratinho Junior durante a manhã desta terça-feira (11), em entrevista coletiva concedida no Palácio Iguaçu.

Segundo o governador do Paraná, uma nota técnica com a orientação deve ser divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. “A recomendação da Anvisa é em cima da Astrazeneca, então, em tese, as demais estão liberadas: Pfizer e Coronavac. Vamos agora ter que fazer um redesenho para garantir a aplicação”, disse.

A orientação de suspensão foi publicada pela Anvisa na noite desta segunda-feira (10). A orientação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a Covid-19 em uso no país. Não há nenhuma outra contraindicação para a aplicação da vacina.

Questionado sobre possíveis eventos adversos com a aplicação no Paraná, Ratinho Junior negou.

“Obviamente que precisamos monitorar, se a Anvisa fez essa recomendação é porque tem algum motivo. Muitas vezes é uma questão pontual e, por cautela, pede para que não se retome mais vacinações. Vamos esperar a análise para que o estado possa retomar a normalidade de vacinação. Por enquanto não tivemos nenhum caso de reclamação”, concluiu.

Na nota técnica, a Anvisa lembra que a bula atual da AstraZeneca não recomenda o uso da vacina por gestantes sem orientação médica.