Pedro Lupion viabiliza recursos para saúde de mais 14 prefeituras

Mais 14 prefeituras, em que o deputado federal Pedro Lupion (Democratas) atua politicamente, vão receber recursos para investimentos na saúde municipal e dar suporte para o combate ao novo coronavírus.

Segundo o deputado, os recursos totalizam R$ 2.958.431,00 e o valor destinado a cada cidade varia de R$ 100 mil a R$ 390 mil, de acordo com o número de habitantes de cada município. “São investimentos para o custeio da saúde, resultado das nossas emendas parlamentares, apresentadas junto ao Ministério da Saúde, do Governo Federal. Defendo que o setor da saúde é uma das áreas que mais demandam suporte porque está, diretamente, ligada à qualidade de vida das pessoas. E neste momento, em que vivemos da pandemia da Covid-19, levar esse importante incremento a nossa população é fundamental”, destaca Lupion.

Este é o terceiro anuncio feito pelo parlamentar indicando a conquista de recursos para as prefeituras. No final de abril, Lupion divulgou que viabilizou R$ 1.800 milhão, também resultado de emendas, para investimento nas Santas Casas de Misericórdia de Bandeirantes, Cornélio-Procópio, Jacarezinho, Prudentópolis, Ribeirão-Claro, além do Hospital Norte Paranaense (HONPAR).

No início desta semana o deputado confirmou o total de R$ 5.200 milhões para 29 prefeituras da sua base de atuação, emendas apresentadas pelo parlamentar, que já foram depositadas nas contas das prefeituras.

As 14 prefeituras contempladas com emendas do deputado federal Pedro Lupion são: Marilândia do Sul, Santa Mariana, Carlópolis, Porecatu, Mauá da Serra, Florestópolis, Bom Sucesso, Teixeira Soares, Alvorada do Sul, Pinhalão, Guapirama, Colorado, Ortigueira, Ibaiti.

Foto da Assessoria para divulgação: Deputado Federal Pedro Lupion viabiliza mais recursos as prefeituras de sua base.