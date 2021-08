Pela 1ª vez em 6 meses, Brasil registra média móvel de mortes por Covid abaixo de mil

Crédito da foto Para Pixabay

Neste sábado (31/7), a média móvel de mortes por Covid-19 caiu para menos de mil, pela primeira vez em seis meses. Após 925 óbitos pela doença serem confirmados no sábado, o país registrou média de 991 vítimas diárias. O indicador havia apresentado quantidade semelhante somente em 20 de janeiro deste ano, quando foram computadas 983 mortes.

Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por G1, O Globo, Estadão, Extra, Folha e Uol, em parceria com as secretarias de Saúde das 27 unidades da Federação.

Em balanço divulgado às 20h, o número de novas infecções contabilizadas no sábado foi de 35.541 casos.

