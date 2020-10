Pesquisa aponta empate técnico com Palhares à frente de Tina

Photo Credit To Divulgação Tribuna do Vale

Da Redação

Pesquisa realizada pela Arbeit Intelligence, no dia 13 de outubro, e registrada no TSE pela Tribuna do Vale, aponta empate técnico em Jacarezinho, com ligeira vantagem do candidato Marcelo Palhares (PSD), da Coligação “Agora é Mudança”, que aparece com 38% na versão estimulada, quando é apresentada uma lista com os nomes de todos os candidatos, contra 33,5% conferidos à Tina Toneti (PT) da Coligação “Jacarezinho Feliz de Novo).

Em terceiro lugar aparece Luiz Antonio Setti (PSL), com 7,5%, seguido do Pastor André (Juntos por Jacarezinho), com 4,0%, Marcelo da Rádio (PL) com 2,0% e Tabajara (Cidadania) com 1,5% das intenções de voto, enquanto 9% dos eleitores estão indecisos, 4,0% votarão Branco/Nulo e 0,25% disseram que não votarão em qualquer candidato.

Vale assinalar que a pesquisa foi realizada antes da decisão da Justiça Eleitoral que na terça-feira (20) indeferiu o registro da candidatura da ex-prefeita Tina Toneti, que segundo fontes de sua coligação vai recorrer da decisão do juiz da 24ª Zona Eleitoral, Roberto Arthur David.

A pesquisa foi realizada no dia 13/10/2020, ouvindo 400 eleitores aptos a votar, sendo 191 do sexo masculino e 209 do sexo feminino. O levantamento foi registrado no TSE no dia 15/10/20120, sob número PR-02418/2020 e liberado para divulgação em 21 de outubro de 2020. A margem de erro da pesquisa é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos dentro de um intervalo de confiança estimado de 95%.

Registrada no TSE/Sob protocolo nº PR-02418/2020

Espontânea

Na pesquisa espontânea, onde o eleitor diz livremente em quem pretende votar, a situação é parecida. Os percentuais dos candidatos são menores, demonstrando que parte do eleitorado ainda está indeciso. Palhares desponta com 27%; na sequência aparecem Tina Toneti com 26%, Luiz Antonio Setti com 5,25%, Pastor André, 2,25% e Dr. Sérgio, com 1,25. O atual prefeito não participa do pleito, tendo em vista que já foi eleito em 2012 e reeleito em 2016, estando impedido, portanto, de disputar esta eleição. Marcelo da Rádio fecha a sondagem com 0,25%.

De acordo com o levantamento espontâneo, 32,75% dos eleitores ainda estão indecisos, 4,75% admitiram que votarão Branco/Nulo e 0,25% disseram que não votarão em qualquer candidato.