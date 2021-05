Pfizer quer saltar de 9 para 20 fábricas com vacinas contra a Covid

Crédito da foto Para Divulgação

POR JOANA CUNHA, MARIANA GRAZINI E ANDRESSA MOTTER – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Para produzir as 4 bilhões de doses da vacina contra a Covid em 2022, meta divulgada pela Pfizer na semana passada, a farmacêutica planeja elevar de 9 para 20 o número de fábricas que tem no mundo operando na produção dos imunizantes.

Hoje, a Pfizer tem seis unidades próprias e três em parceria com a empresa alemã BioNTech que produzem vacinas com essa tecnologia. Segundo a companhia americana, para 2022, a ideia é chegar a oito fábricas próprias e 12 unidades com parcerias.

Albert Bourla, diretor-executivo da farmacêutica, disse recentemente em carta divulgada pela Pfizer que infraestrutura não é gargalo para a produção de imunizantes. A restrição, segundo ele, está na escassez dos insumos usados nas vacinas. “No momento, praticamente cada grama de matéria-prima produzida é enviada imediatamente para nossas instalações e é convertida imediatamente em vacinas”, disse Bourla.

A Pfizer diz que, até agora, entregou mais de 430 milhões de doses de vacina contra a Covid no mundo