Praça de pedágio de Jacarezinho passará por desinfecção

Crédito da foto Para Fonte: NpDiario

Nesta quinta-feira, dia dois, todas as praças de pedágio, balanças e bases de atendimentos da Concessionária Econorte começam a passar por limpeza e desinfecção nas áreas internas e externas. A medida visa reduzir o avanço da Covid-19.

O procedimento de limpeza vai começar pela Praça de Pedágio de Sertaneja nesta quinta-feira (02 de abril); na sexta-feira (03 de abril) ocorre em Jataizinho e no sábado (04 de abril), a limpeza será feita na Praça de Jacarezinho. As balanças e bases de atendimento passarão por desinfecção na próxima semana.

Medidas de proteção – A Econorte informa que todos os serviços estão em pleno funcionamento e que todas as medidas de precaução e cuidado com os funcionários estão sendo tomadas. Também nesta quinta-feira, a empresa iniciou uma campanha para incentivar o uso de cancelas automáticas, com o objetivo de diminuir o contato e proximidade com os funcionários da concessionária.

Pontos de atendimento – A empresa informa também que disponibilizou em seu site, todos os restaurantes e borracharias abertas para atendimento ao longo das rodovias do Lote 01.

Basta acessar o link http://www.triunfoeconorte.com.br/empresa/informacoes-sobre-servicos-no-lote-01.aspx