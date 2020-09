Praias abertas em Matinhos e Pontal e fechadas em Guaratuba; previsão é de alta de turistas no feriado

Photo Credit To (Foto: Arnaldo Alves/AEN)

A previsão das prefeituras de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba é de um aumento no número de turistas durante o feriado de Sete de Setembro. Com isso, as administrações trabalham para evitar aglomerações que possam aumentar os casos de coronavírus no Litoral. Pontal do Paraná está com o calçadão e praia sem restrições, Matinhos mantém ambos liberado, mas apenas para atividades individuais, enquanto Guaratuba está com as praias fechadas nos finais de semana.

Guaratuba

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, afirmou que a interdição das praias persiste na cidade. “Permanece a restrição para o para os finais de semana e também no comércio, para evitar a aglomeração, sempre contando com a colaboração da população. Se a gente abrir a praia, não consegue controlar as aglomerações em um feriado, onde muita gente vai descer. Não dá para imaginar que as pessoas vão respeitar o uso de máscara e ficar em distanciamento. É ingênuo acreditar nisso”, afirmou.

Justus salientou que a preocupação nem é tanto com a vinda dos turistas, já que a taxa de transmissão do Litoral hoje é maior que a da capital. “Hoje a taxa de transmissão de Guaratuba e Litoral é maior que a de Curitiba e região metropolitana. Então, temos que cuidar mais de aglomerações e movimentos dentro da cidade mesmo, não de quem vem para cá trazer o vírus”, disse.

Pontal do Paraná

Em Pontal do Paraná, o acesso às praias e calçadão estão liberados. Segundo o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Pontal do Paraná, Jaime Cousseau, o foco será aumentar a fiscalização para que haja um respeito as medidas de distanciamento social. “A orla estará aberta com uma fiscalização bem apurada. Sabemos que vai dar bastante gente, porque já no último fim de semana foi assim que aconteceu. Vamos ficar muito em cima nos comércios, para evitar que haja aglomerações”, disse.

Matinhos

Em Matinhos, os comércios estão sem restrições e as praias e calçadão abertos apenas para atividades individuais.

Previsão do tempo

O tempo no feriado no Litoral não deve ter forte calor. As temperaturas devem variar entre 15°C e 25°C, com possibilidade de sol e chuva a qualquer hora dos dias.