Prefeito de Guapirama tem alta após internação por Covid-19

Crédito da foto Para Prefeito Pedro de Oliveira foi o 38º caso de Covid-19 em Guapirama

O prefeito de Guapirama, Pedro de Oliveira (MDB), teve alta hospitalar após dois de internação por conta do diagnóstico de Covid-19. O gestor testou positivo e na sexta-feira (26) foi internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, onde ficou até a noite do último domingo e acabou liberado por apresentar melhoras em seu quadro clínico.

Nesta segunda-feira Pedro de Oliveira postou um texto em seu perfil nas redes sociais agradecendo às equipes médicas que o atenderam neste dias. “Já estou melhor e com isolamento total, mesmo assim continuo trabalhando de casa e levando todas as informações aos nossos munícipes. Aproveito para agradecer a cada um pelo carinho amizade que me desejaram uma recuperação rápida através de mensagens, ligações, orações e mesmo em silêncio.

A todos meu muito obrigado, continuo comprometido com a gestão pública e com os munícipes. Aproveito para demonstrar minha eterna gratidão à todos os envolvidos na saúde de nosso município que tanto trabalham, arriscando a vida de seus familiares para dar o melhor para nós e muito pouco são reconhecidos . Para eles tiro meu chapéu e digo à todos desde o pessoal da higiene, enfermeiros, agentes comunitários, agente de vigilância sanitária, motoristas , médicos sem nominar ninguém para não ser injusto pois todos merecem nosso respeito e gratidão tantos da UBS quanto do centro de urgência e emergência.

Estou sendo longo más não posso deixar agradecer e muito o atendimento no Hospital Regional como um todo”, diz a publicação. De acordo com os dados desta segunda-feira da prefeitura de Guapirama, o município tem contabilizados 38 casos de Covid-19, já incluindo o prefeito nas estatísticas, com 30 curados, dois óbitos, 17 casos em investigação, 78 descartados e outros 41 em monitoramento.