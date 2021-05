Prefeito e vereadores destacam investimentos conquistados

Crédito da foto Para Assessoria

O prefeito Marcelo Palhares conversou na tarde desta sexta-feira, 7, sobre as buscas de recursos em prol do município. Durante a conversa ele estava com os vereadores José Roberto Souza de Assis (Betão da Curva), Luiz Sérgio Marques de Moraes (Serginho Marques) e Dorival de Souza (Val).

“Somente nos primeiros quatro meses do ano já conquistamos o valor de R$ 69 milhões através da esfera estadual e federal que serão destinados para todas as áreas”, comemora Palhares. Ele destacou que é importante a parceria dos vereadores nestas conquistas.

Nesta semana o prefeito, juntamente com a vice prefeita Patrícia Martoni, e os vereadores Betão da Curva, Serginho Marques, Val, José Izaías Gomes (Zola) e Antônio Neves Neto estiveram em Brasília em busca de recursos federais.

O prefeito destacou que através do deputado federal Pedro Lupion serão destinados R$ 5 milhões e através do deputado federal Diego Garcia o valor de R$ 1 milhão. “Além disto, também temos recursos estaduais que serão indicados por deputados estaduais para várias áreas de nosso município”, comenta.

Outro ponto ressaltado durante a conversa é que todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) passarão por reformas e também será construída uma nova unidade no bairro Aeroporto para atender os moradores da Vila Nossa Senhora da Graça e proximidades.

O prefeito também ressaltou que o Centro Regional de Especialidades teve sua licitação recentemente, mas acabou deserta. “Já está sendo reformulado o novo edital para em breve acontecer. Também temos o novo prédio da Polícia Científica”, complementa.

Apoio dos vereadores

O vereador Betão da Curva ressaltou que a viagem para Brasília nesta semana foi produtiva e demonstra a importância entre o Executivo e Legislativo. “Temos muito que ganhar quando prefeito e vereadores estão juntos em busca de recursos para Jacarezinho”, complementa.

Para o vereador Val é importante a união em prol do município. “Como representantes do município estamos sempre levando as demandas que atendem diretamente a população de nosso município”, enfatiza.

Outro vereador que também ressaltou a situação foi Serginho Marques. “Independente de siglas partidárias, temos que estar unidos em prol de Jacarezinho. Esta agenda em Brasília conseguimos expor as necessidades atuais de nosso município pessoalmente”, finaliza.