Prefeitura autua 144 proprietários por falta de manutenção em terrenos

A falta de manutenção em terrenos baldios é motivo de inúmeras reclamações em Santo Antônio da Platina. A responsabilidade pela limpeza dos lotes é do proprietário, porém, muitos deles insistem em descumprir a legislação municipal (Lei nº 530, de 27 de outubro de 2006) e as consequências podem pesar no bolso do cidadão infrator.

Somente este ano, a prefeitura notificou 144 proprietários por falta de manutenção nos respectivos lotes. Destes, 26 realizaram a limpeza e 118 foram feitas pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente.

“A limpeza dos terrenos é feita pela própria Secretaria do Meio Ambiente ou por uma empresa terceirizada. Para se ter uma ideia, a falta de manutenção em um lote com 200 m², por exemplo, pode resultar em multa de aproximadamente R$ 600,00, enquanto o serviço de capina ou roçagem custaria em torno de R$ 50,00 ao proprietário”, orienta o secretário de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, Luiz Carlo da Silva.

O secretário também alerta sobre as consequências para quem tem o hábito de atear fogo para realizar a limpeza de terrenos. “É crime ambiental, e o responsável responderá pelo ato. A multa fixada é de aproximadamente R$ 300,00 e a configuração de crime ambiental fica a cargo do Ministério Público”, adverte Luiz Carlos.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente, o município de Santo Antônio da Platina tem cerca de oito mil terrenos baldios. As denúncias sobre falta de manutenção e acumulo de lixo e entulho em lotes pode ser feita pelo número 156. O Departamento de Fiscalização notificará o proprietário que terá o prazo de 15 dias para realizar a limpeza do terreno, caso não ocorra, a prefeitura realizará o serviço e aplicará a medidas administrativas e jurídicas cabíveis.

O Departamento de Fiscalização informou que mais 295 notificações foram publicadas no Diário Oficial do Município, e serão encaminhadas à Secretaria de Agricultura, Pecuária e do Meio Ambiente para a execução da limpeza dos terrenos.