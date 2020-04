Prefeitura de Ribeirão Claro conclui 2ª fase da pavimentação da RM 400

Crédito da foto Para Divulgação

A prefeitura de Ribeirão Claro concluiu a 2ª etapa da pavimentação poliédrica da Rodovia Municipal 400 (RM 400) Francisco Paladino. O avanço representa a execução de aproximadamente 85% do total da obra. A estrada é um dos acessos ao distrito administrativo da Cachoeira. Na etapa foi pavimenta uma área total de 6,8 mil metros quadrados, com investimento de R$ 249,9 mil, vindos emenda parlamentar do deputado federal Diogo Garcia.

Em 2019, a melhoria passou por uma reprogramação junto ao Regov com contratação de uma nova empreiteira. A reestruturação da obra foi necessária depois que a primeira empreiteira executou apenas 50% do trecho contratado. O objetivo foi evitar que o município fosse obrigado a devolver o restante do recurso de R$ 153 mil ao Ministério do Turismo.

O prefeito destacou a importância do calçamento que, após concluído, oferecerá a produtores rurais, moradores, turistas e visitantes melhores condições de tráfego no trecho entre Ribeirão Claro e o distrito da Cachoeira, via Centro Municipal de Eventos.