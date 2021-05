Primeiro domingo de ‘fecha tudo’ no Paraná tem 1.194 pacientes em fila de espera por leito

Crédito da foto Para Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O novo decreto estadual, que prevê uma espécie de ‘fecha tudo’ no Paraná, tem 1.194 na fila por um leito SUS Covid-19. A informação consta em boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e confirma o momento delicado do estado, que tem hoje a maior taxa de transmissão da doença no país.

Segundo o Sistema Estadual de Regulação de Leitos, são 633 pacientes que aguardam por vaga de atendimento em UTI e 561 por enfermaria.

Atualmente, o Paraná tem 2.942 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 que estão internados. São 2.267 pacientes em leitos SUS (975 em UTI e 1.292 em enfermaria) e 675 em leitos da rede particular (339 em UTI e 336 em enfermaria). Há outros 2.983 pacientes internados, sendo 1.108 em leitos UTI e 1.875 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Decreto

O texto do decreto prevê restrição da circulação de pessoas e de venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo depois das 20 horas. Comércio e atividades não essenciais são proibidas de funcionar aos domingos. Isso se aplica a restaurantes, shopping centers e academias.

Boletim

No sábado (29), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 5.385 casos e 201 mortes pela Covid-19. Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.083.889 casos confirmados e 26.222 óbitos.