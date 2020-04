Professor do Norte Pioneiro participa do 3º Volume da série ‘Docência: processo do aprender e ensinar’ lançado recentemente

Crédito da foto Para Professor Fábio Antonio Gabriel

Foi lançado recentemente o 3º Volume da Série “Docência: processo do aprender e do ensinar”, uma coletânea de 17 artigos de pesquisadores de renomadas instituições universitárias do País, dentre os quais Fábio Antonio Gabriel, de Joaquim Távora, que é Professor Doutor, também Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e, atualmente, leciona a disciplina escolar de Filosofia no Colégio Estadual Rio Branco, em Santo Antônio da Platina. O material está distribuído em 313 páginas.

Este 3º volume é lançado pela Editora Pedro & João Editores que, inclusive, produziu um ebook (livro em formato digital) para ser distribuído gratuitamente para aqueles que desejarem ler a obra no endereço eletrônico: www.coletaneascientificas.com.