Professora se sensibiliza com tarefa em branco e foto viraliza: “Ninguém quis fazer comigo”

Crédito da foto Para Reprodução Banda B

Uma tarefa em branco, que foi postada por uma professora de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, viralizou e ultrapassou os 11 mil compartilhamentos até o começo da tarde desta quinta-feira (20). Nela, um aluno de aproximadamente 10 anos justifica a entrega sem resposta da atividade com uma mensagem que sensibilizou Rosiani Machado: “Desculpa prof, não ter feito essa lição, ninguém quis comigo fazer”.

A foto foi postada na noite da última terça-feira (18) e emocionou muita gente a partir disso. Chama a atenção também a resposta da professora Rosiani: “Meu amor, vou fazer com você quando retornarmos! Prometo! Se cuida minha [flor]. Saudades de você”.

Com a mensagem, a Banda B procurou Rosiani nesta quinta-feira (20). Ela relata que é do grupo de risco da Covid-19 e até mesmo por isso tem recebido caixas de atividades da escola municipal em que trabalha. Ao ler essa atividade, ela conta que “faltou chão”.

“Eu fiquei muito sensibilizada e chorei bastante, porque achei um absurdo. Naquele momento, minha vontade era de acolher, de sair e ajudar ela. Em um momento como esse [de pandemia], a gente tenta fazer o melhor possível, mas às vezes parece que falta”, lamenta Rosiani.

Distância

A atividade proposta por Rosiani, que não foi preenchida, era um jogo da velha que necessita da interação de pelo menos mais uma pessoa.

Desde maio, as atividades estão sendo distribuídas aos alunos das escolas municipais da cidade. Rosiani conta, porém, que foi a primeira vez que recebeu uma mensagem assim. “A gente fica muito sensibilizado com a situação, porque na escola elas têm o nosso apoio da presença, já de longe fica muito complicado. Eu não sei quanto tempo vamos conseguir viver assim, mas ainda está muito complicado. Esse momento precisa ser aproveitado pelos pais que estão com os filhos, uma vez que a gente não sabe quando tudo isso vai passar”, concluiu.

Pelo menos até o momento não há data para a volta às aulas em todo o Paraná.