Projeto Parlamento Jovem foi um sucesso em Jacarezinho

Photo Credit To Marcos Junior

O projeto que tem como o objetivo de levar para dentro do ambiente escolar o acompanhamento do transcorrer do Processo Legislativo foi um sucesso em Jacarezinho no ano de 2019. O “Parlamento Jovem” foi uma parceria entre a Câmara Municipal e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Uma participação muito importante dos estabelecimentos de ensino que puderam conhecer o funcionamento do Poder Legislativo e o papel do vereador”, comenta o Presidente da Câmara Municipal Fúlvio Boberg. Na primeira etapa participaram os Colégios Estaduais Luiz Setti e Anésio de Almeida Leite e o Instituto Federal (IF).

Após palestras iniciais dentro dos estabelecimentos de ensinos explicando a função desenvolvida na Câmara Municipal e sobre o processo eleitoral os alunos puderam se candidatar ao cargo de vereador mirim. Seguindo todos os trâmites, filiaram-se aos partidos, realizaram campanha apresentando propostas e pediram os votos.

Em julho de 2019 os eleitos tomaram posse na Câmara Municipal e realizaram sessões ordinárias debatendo situações de seus cotidianos. Na ocasião eles tiveram reunião com o Secretário Municipal de Agricultura Carlos Lopes para questionar sobre a possibilidade de campanhas de conscientização sobre o meio ambiente, IPTU verde e da taxa de coleta de lixo.

Em agosto eles estiveram realizando visita técnica na sede do Governo do Paraná e na Assembleia Legislativa em Curitiba. Na ocasião conheceram o funcionamento do Poder Executivo e Legislativo estadual acompanhados de Servidores do Legislativo, Tribunal Regional Eleitoral e dos vereadores Fúlvio Boberg e Nilton Stein.

A vereadora mirim do projeto Ana Kelly Galvão de Matos explicou que proporcionou uma experiência única. Ela destacou que conheceram o funcionamento de uma urna eletrônica e também como é elaborado, debatido e votado um projeto. “Uma experiência inesquecível. Muito aprendizado e também novas amizades que fiz”, explica.

O Presidente do Poder Legislativo Fúlvio Boberg explica que neste ano o projeto estava previsto para acontecer no segundo semestre, mas devido a pandemia da COVID 19 não teria como ser concretizado. “Quero parabenizar os jovens que participaram de todo o processo do Parlamento Jovem. Aos funcionários do Poder Legislativo que realizaram toda a organização das sessões e auxiliaram em todos os trâmites e ao Tribunal Regional Eleitoral que auxiliaram para que esta edição fosse um sucesso”, finaliza Fúlvio Boberg.