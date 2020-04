Psicólogos do TelePaz recebem 330 ligações em 17 dias; medo, angústia e ansiedade

Para os servidores, o TelePaz começou dia 24 de março. Para a população, teve início no dia 27 de março (veja telefones abaixo). Ao todo, 15 profissionais, todos psicólogos, fazem o atendimento.

A coordenadora do serviço, profissional da gerência de psicologia e serviço social Margareth Cristina Bolino, explica que o objetivo é acalmar a ansiedade daqueles que percebem uma alteração emocional decorrente da pandemia do novo coronavírus e da necessidade de mudança de rotinas, como o isolamento social.

“Não é uma intervenção terapêutica, é um acolhimento emocional para a estabilização das ansiedades relacionadas ao novo coronavírus, já que este é um momento peculiar para todos”, declara a psicóloga. Ela diz que algumas pessoas têm medo, sentem angústia devido ao isolamento social.

“Isso acontece especialmente por estarem impedidas, neste momento, de ter contato com as pessoas de seu afeto. Esse afastamento gera ansiedade”, explica. Margareth também destaca a qualificação da equipe.

“Nós fazemos essa escuta com profissionais experientes e preparados tanto no atendimento à população, feito por psicólogos da Secretaria da Saúde, quanto para os servidores, que têm o acolhimento com psicólogos da Saúde Ocupacional”, afirma.