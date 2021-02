Quase tudo vai funcionar normalmente no carnaval, menos os bancos

Photo Credit To Bancos estarão fechados no Carnaval

Em razão da pandemia causada pela Covid-19 muitos estados e muníicípios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles. Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) informa que, em razão de resolução do Banco Central do Brasil, o calendário de feriados bancários está mantido. Assim, os bancos em todo o país não abrirão nos dias 15 e 16 – segunda e terça-feira de carnaval. Já na quarta-feira de cinzas (17/02) o início do expediente será às 12h, no horário local, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.

Em Curitiba, as repartições públicas irão funcionar normalmente todos os dias, assim como no Governo do Paraná.

O transporte público irá circular com a frota de dias úteis, assim como as unidades básicas de saúde, com capacidade de atendimento a todos os que precisarem.

Curitiba está situação de Risco de Alerta – Bandeira Amarela, com medidas intermediárias, para evitar aglomerações e reduzir a contaminação e propagação do novo coronavírus.

Comércio

Em consulta feita pela Associação Comercial do Paraná diretamente junto a 100 lojistas da rua 15 e entorno, 81% responderam que manterão seus estabelecimentos abertos durante o Carnaval. Apenas 2% responderão que fecharão suas lojas e 17% se disseram ainda indefinidos. Em outra sondagem, através das redes sociais, 75% dos consultados, que têm lojas em outras regiões da cidade se disseram dispostos a trabalhar no Carnaval.

A ACP está reforçando aos seus associados a recomendação para que mantenham as portas abertas no período de Carnaval, seguindo assim a decisão dos órgãos públicos que tiveram o ponto facultativo cancelado. Conforme o presidente da entidade, “sem festas, sem desfiles, o melhor mesmo é manter a rotina e evitar aglomerações. O comerciante que quiser tem a oportunidade de faturar alguma coisa neste período em que, numa situação normal, tudo estaria fechado”.

Em relação aos shoppings, a abertura será em horário normal de sábado (13) a quarta-feira (17).

Supermercados funcionam todos os dias.

MON

O Museu Oscar Niemeyer estará aberto ao público, inclusive na segunda-feira (15), em horário normal e com valores de ingressos reduzidos a meia-entrada para todos os pagantes.

Nos outros dias de Carnaval, o Museu também estará aberto no horário das 10h às 18h, mas com os ingressos em valores habituais.