Ratinho Jr. afirma que volta às aulas presenciais deve acontecer após vacinação de professores, em maio

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse em entrevista à rádio Jovem Pan Curitiba nesta terça-feira (30), que a volta das aulas presenciais na rede estadual de ensino deve acontecer apenas em maio. A ideia é aguardar que os professores sejam vacinados contra a Covid-19 para garantir um retorno mais seguro às escolas.

A previsão do governador é que até meados de abril sejam vacinadas todas as pessoas com 60 anos ou mais, e na sequência se dará início à imunização de professores e policiais. “O critério que fizemos aqui no Paraná é que assim que a gente fechar o ciclo de 60 anos, eu acho que até meados de abril isso deve acontecer, vamos começar a vacinar os nossos policiais e professores. Isso vai ajudar para que em meados de maio a gente possa voltar para a sala de aula”, disse o governador.

Ainda de acordo com Ratinho Júnior, o retorno das aulas presenciais precisou ser adiado por conta da nova cepa do vírus que se espalhou pelo estado. “Se não estivéssemos com essa cepa que temos hoje, provavelmente isso [volta às aulas presenciais] já teria acontecido, porque o contágio [da primeira cepa] é muito menor. Como ela [nova cepa] veio de forma rápida e forte, ainda estamos aprendendo e entendendo como funciona a transmissão dela”, explicou ele à Jovem Pan Curitiba.

Greca

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, também afirmou que as aulas nas escolas, da rede municipal de ensino, só serão retomadas com a vacinação dos professores. A declaração foi feita nesta segunda-feira (29), em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC TV.

“As aulas só serão retomadas quando os professores estiverem vacinados, nós jamais colocaremos em risco os curitibinhas”, disse o prefeito.

Na rede municipal, as aulas presenciais chegaram a ser retomadas em 22 de fevereiro, mas as atividades acabaram suspensas no dia 26 por causa do expressivo aumento de casos em todo o Paraná.

Vacinação

Segundo o governador, há estimativa de recebimento de 300 mil doses semanais no Estado a partir do próximo mês.

Após os idosos, o Paraná possui 13 grupos prioritários: trabalhadores de força de segurança e Salvamento; comorbidades; trabalhadores educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento); pessoas com Deficiência Institucionalizadas; pessoas com Deficiência Permanente Severa; quilombolas, povos e comunidades tradicionais ribeirinhas; caminhoneiros; trabalhadores do Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de passageiros; trabalhadores de Transporte Aéreo; trabalhadores portuários; população Privada de Liberdade; trabalhadores do Sistema Prisional.

Segundo o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, o Paraná tem capacidade de vacinar de 150 mil a 200 mil pessoas por dia com a chegada de vacinas. “Quero lembrar que 13% dos pacientes paranaenses diagnosticados com Covid-19, mas 77% dos mortos foram nesse público. Se a gente conseguir vacinar, a gente vai conseguir derrubar esse número. A gente trabalha com vacina, vacina, vacina”, concluiu.