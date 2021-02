Ratinho Jr diz que não vai tolerar aglomerações e ameaça organizadores de prisão

Photo Credit To Pixabay

Com o anúncio de medidas mais restritivas para o combate do coronavírus, o governador Ratinho Junior prometeu um reforço nas ações de policiamento de todo o Paraná. Segundo ele, que concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (26), o Estado não irá permitir desrespeito com as medidas, especialmente nas relacionadas com aglomeração.

“Nós não vamos admitir desrespeito com encontros clandestinos, com festas que possam estar acontecendo de maneira deliberada, com volume de participantes. Vamos impor multa para essas pessoas e prisão, seremos extremamente rígidos com aqueles que não cumprirem o decreto”, disse Ratinho Junior.

Para a tarde desta sexta-feira, está marcada uma reunião entre o governador e a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Devem participar o secretário Rômulo Marinho, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e representantes da Polícia Civil.

Segundo Ratinho, todas as medidas adotadas pelo Estado são necessárias. “É um freio de arrumação, para que a situação volte aos trilhos nesse período de pouco mais de uma semana. As avaliações serão diárias em torno da linha que a pandemia seguirá no Estado. A curva só vai diminuir com a participação de todos”, comentou.

Toque de Recolher

Entre as medidas adotadas, está a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o Estado e a ampliação na restrição de circulação das pessoas, que passa a ser entre as 20 horas e 5 horas. O decreto entra em vigor à 0h deste sábado (27) e tem validade até as 5 horas do dia 08 de março.