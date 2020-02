Ratinho Jr diz que se houver garantias é possível avançar em cobrança de ICMS

Crédito da foto Para (Foto: AEN)

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), durante a entrega de veículos para assistência social em São José dos Pinhais, nesta sexta-feira (7), afirmou que topa cortar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), porém o governo federal teria que garantir o repasse de recursos ao Estado. O presidente Jair Bolsonaro disse, na última quarta-feira (5), que vai zerar os tributos federais sobre combustíveis se os governadores zerarem o ICMS.

Os repasses ao Estado teriam que ser na casa dos quatro a cinco bilhões de reais, explica o governador. “Se o governo federal nos garantir que é possível repassar 4 a 5 bilhões de reais ao Estado para que as coisas não parem, nós topamos fazer esse avanço”, afirmou.

Ratinho disse que os brasileiros pagam muitos impostos e que os estados precisam passar por uma modernização tributária. “Todos nós sabemos que os brasileiro pagam muitos impostos. A ideia é que os estados também possam avançar nessa modernização tributária. E eu vejo uma boa vontade do governo federal, agora junto com os deputados federais e os senadores temos que achar uma saída para modernizar essa questão no Brasil”, concluiu.

O evento contou com a presença do ministro da cidadania Osmar Terra, da primeira Dama Michele Bolsonaro e da ministra Damares Alves. Foram entregues mais de 200 veículos para 167 municípios do Paraná.