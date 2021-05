Ratinho Junior promete intensificar fiscalização contra festas clandestinas: “Vamos prender os responsáveis”

Crédito da foto Para AEN

O governador Ratinho Junior prometeu, nesta quarta-feira (26), intensificar a fiscalização contra festas clandestinas realizadas no Paraná. Em vídeo publicado nas redes sociais do Governo do Estado, ele destacou a curva ascendente de casos da Covid-19 e pediu a colaboração dos moradores de todo o estado para denúncias.

“Infelizmente isso é algo que vem acontecendo no estado por parte de uma meia dúzia que ainda insiste em fazer festas para duzentas, trezentas, quinhentas pessoas e está fazendo a infecção ser levada para outras pessoas de suas famílias. Essa denúncia pode ser feita pelo [telefone] 181, para assim a polícia possa ter mais agilidade e prender os responsáveis e automaticamente dar uma punição para quem não entendeu que estamos em uma pandemia”, disse o governador.

Nesta terça-feira (25), o Paraná publicou novo decreto restritivo para tentar controlar o avanço da doença. As novas regras preveem restrição da circulação de pessoas e de venda e consumo de bebida alcoólica em espaços de uso público ou coletivo depois das 20 horas. O toque de recolher e a lei seca atual vigoram das 22h até as 5h do dia seguinte.

Segundo Ratinho Junior, o objetivo é reduzir a ocupação nos leitos do estado. “A gente precisa justamente trabalhar a diminuição do número de acidentes de trânsito, porque muitos deles ocupam espaço leitos que poderiam tratar a Covid-19, ainda mais nesse momento que a curva está crescendo muito”, disse.

Festa com dupla sertaneja

Em entrevista ao Meio Dia Paraná, da RPC TV, o governador Ratinho Junior afirmou que a Polícia Militar vai seguir nas ruas para evitar abusos. Uma das ações citadas por ele ocorreu em Curitiba.

Ratinho destacou que a PM agiu em um apartamento de luxo para coibir uma festa clandestina que ocorria com apresentação de dupla sertaneja. Detalhes da ação não foram divulgados.