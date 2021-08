Região: Pessoas estão se passando por Conselheiros

Crédito da foto Para Assessoria

Conselheiros Tutelares de Siqueira Campos alertaram através de um vídeo nesta semana sobre pessoas que estão se passando por representantes da entidade e visitando residências.

Eles destacaram que já receberam três chamados sobre a situação. “Caso alguma pessoa chegar até a sua casa falando que é do Conselho Tutelar não deixe entrar. Eles estão pegando dados”, alerta o vídeo. Os telefones do Conselho Tutelar de Siqueira são: (043) 3571-1932 ou pelo celular do plantão (043) 98402-3099.

