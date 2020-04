Região: Prefeitura Recebe Máscaras Confeccionadas Por Detentos

Crédito da foto Para Marcos Junior

O prefeito de Ibaiti Antonely de Carvalho, o Dr. Antonely, esteve nesta quarta-feira, 29, na Cadeia do município para receber as máscaras que foram confeccionadas pelos detentos. Também esteve a Secretária Municipal de Assistência Social Márcia Lemes.

Um projeto idealizado pela juíza da comarca de Ibaiti Dra Fernanda Orsomarzo em parceria com o chefe do DEPEN local Tide com o padre Vagner e com o advogado Dr Cléber Moura.

“Gostaria de parabenizar a iniciativa da Dra Fernanda e todos os envolvidos nesse brilhante projeto de ressocialização que vem de encontro com a necessidade de saude pública de máscaras para nossa população em vulnerabilidade social. Nosso muito obrigado a todos envolvidos no projeto”, finaliza o prefeito Dr. Antonely.