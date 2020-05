Região tem 16 casos positivos e quatro mortes por Covid-19

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google imagens

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) mostra que o Norte Pioneiro permanece com 17 casos positivos de Covid-19 e quatro mortes provocadas pela doença. Em todo o Estado já são 1.562 pessoas infectadas e 94 óbitos por coronavírus.

Na região, os óbitos foram confirmados em Quatiguá, Siqueira Campos, Bandeirantes e Ribeirão do Pinhal. De acordo com a Sesa, nove pacientes infectados por coronavírus no Norte Pioneiro se recuperaram da doença.

O boletim mostra que nas últimas 24 horas foram registrados 48 novos casos e uma morte por Covid-19 no Paraná. O óbito divulgado nesta segunda-feira é de uma mulher de 78 anos, residente em Paranavaí. Ela estava internada e morreu no domingo (3). No Estado, 135 cidades têm casos confirmados da doença.

Recuperados

Das pessoas que contraíram a doença, 1.030 são consideradas recuperadas, de acordo com dados referentes aos pacientes que já liberados do isolamento social. Destes, 560 estão na planilha de acompanhamento e monitoramento da Vigilância em Saúde da secretaria estadual. Os outros 470 são do município de Curitiba.