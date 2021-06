Região: Vermelho pede esclarecimentos sobre cobrança de zona azul a idosos, cadeirantes e deficientes

Crédito da foto Para Antônio de Picolli - Arquivo

O vereador Luciano de Almeida Moraes (PTB), o Vermelho, pediu durante a sessão ordinária na noite de segunda-feira (31) explicações ao Departamento Municipal de Trânsito sobre supostas cobranças ilegais pela empresa G2 Empreendimentos e Logística Ltda a idosos, cadeirantes e portadores de deficiências físicas, referentes a utilização do estacionamento rotativo em Santo Antônio da Platina, popularmente conhecido por Zona Azul.

“O artigo 10 do Decreto Municipal 164/2021 estabelece isenção de até uma hora em áreas demarcadas para cobrança da Zona Azul a idosos, cadeirantes e deficientes físicos, porém está sendo descumprido. Mesmo com carteirinha deixada no vidro do veículo para identificação do usuário, os agentes estão cobrando pelo estacionamento rotativo e tenho como comprovar a denúncia. Na semana passada eu fui procurado por pessoas que se sentiram lesadas e exigem explicações sobre a cobrança indevida”, disse Vermelho.

O vereador disse que já informou o problema à assessoria jurídica da prefeitura, porém, que até o momento não obteve retorno sobre as reclamações.