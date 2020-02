Ribeirão Claro: Prefeitura entrega certificados dos cursos de pedreiro, eletricista e manicure

Crédito da foto Para Diógenes Gonçalves

O prefeito Mario Augusto Pereira participou ontem da entrega dos certificados dos alunos que concluíram os cursos de pedreiro, eletricista e manicure e pedicure. O evento aconteceu na noite da última segunda-feira (17), no Salão Nobre da prefeitura de Ribeirão Claro. Também participaram da entrega a primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Jacarezinho, Ana Maria Molini, do secretário de Assistência Social, Carlos Henrique Molini, da presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez, dos vereadores Agnaldo Telles, Vanderlei Carvalho e representantes do Senac e Senai.

As capacitações foram promovidas pela prefeitura através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Senai e Senac. O investimento em cursos e capacitações é parte do plano de governo do prefeito Mario Pereira e continuará sendo prioridade na gestão atual.

O gerente-executivo do Senac, Antenor de Matos Pinheiro, revelou que será disponibilizada uma nova turma do curso de manicure e pedicure para Ribeirão Claro. “Isso foi possível por conta do bom relacionamento com a prefeitura de Ribeirão Claro e da seriedade dos gestores do município”, afirmou.

De acordo com o prefeito Mario Pereira, muitos dos alunos serão inseridos no mercado de trabalho em breve. “Em breve as primeiras 50 casas populares começarão a ser construídas e com certeza muitos de vocês terão oportunidade de emprego”, disse. “Parabéns a todos e continuem investindo em conhecimento”, concluiu.