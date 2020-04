Ribeirão Claro Revoga Decreto De Fechamento Do Comércio

Crédito da foto Para Marcos Junior

O prefeito de Ribeirão Claro Mário Pereira divulgou na tarde desta terça-feira, 21, um vídeo destacando que irá revogar o decreto de fechamento do comércio. Com isto, as pessoas não estarão proibidas de exerceram suas atividades a partir desta quarta-feira, 22.

O prefeito em seu vídeo foi enfático em destacar que a população precisa utilizar máscaras e todos os cuidados necessários ao Combate do COVID 19.

“Nós precisamos cuidar da saúde das pessoas. Mas também da saúde financeira das pessoas. O município está disponibilizando máscaras para aqueles que não conseguiram fazer ou adquirir. Iremos dar condições, mas também exigiremos está utilização”, finaliza Mário Pereira em seu vídeo.