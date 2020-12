Ribeirão Claro volta a aderir ao programa Casa Fácil

Photo Credit To Assessoria

A prefeitura de Ribeirão Claro aderiu ao programa Casa Fácil, criado pelo Crea – PR em 1989. O objetivo é facilitar a construção ou reforma de moradias populares com até 70 metros quadrados para famílias com renda até três salários mínimos. As tratativas entre prefeitura e Crea – PR foram iniciadas em janeiro desse ano e o termo de cooperação foi assinado pelo prefeito Mario Augusto Pereira no dia 1º de dezembro.

O programa iniciará imediatamente após a publicação no Diário Oficial nas próximas semanas. Tanto o cadastro quanto a triagem dos interessados serão feitos pela prefeitura. Ribeirão Claro volta a oferecer o programa, disponível pela última vez durante a terceira gestão do prefeito Mario, entre 1997 e 2004.

Todos os beneficiados receberão acompanhamento técnico e toda a documentação legal, incluindo alvará, projetos, anotações de responsabilidade técnica (ARTs), orçamento e certificado de conclusão. A execução da obra contará também com a orientação de um profissional, para garantir mais qualidade e economia durante a construção.

De acordo com o prefeito Mario Pereira, em cerca de 30 anos, o Programa Casa Fácil já atendeu 180 mil famílias com mais de 10 milhões de metros quadrados construídos. “Habitação foi uma de nossas prioridades, por isso, além das casas que serão construídas em parceria com a Cohapar, o município aderiu ao programa Casa Fácil para beneficiar famílias com renda de até 3 salários mínimos que queiram construir ou reformar sua casa própria”, concluiu.