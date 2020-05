Ribeirão do Pinhal chega a 22 casos de Covid-19

Crédito da foto Para Reprodução Tanosite

Subiu para 22 o número de casos positivos de Covid-19, em Ribeirão do Pinhal. A informação foi passada na noite de terça-feira (19) pelo prefeito Wagner Martins, que descartou, por ora, a necessidade de lockdown no município.

De acordo com os dados atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde, 28 casos suspeitos com sintomas e 30 assintomáticos são monitorados na cidade. Até o momento 110 casos foram descartados, 14 pacientes se recuperaram e um pessoa morreu em consequência de complicações causadas pelo coronavírus em Ribeirão do Pinhal.

O prefeito Wagner Martins disse que equipes da UENP mapearam a cidade e, por meio de consultas médicas por telefone, avaliaram a necessidade da realização de testes rápidos para Covid-19 na população, sendo realizados 31 exames em uma semana, que revelaram mais dois casos positivos da doença na cidade.

Sobre o decreto que determinaria lockdown no município, conforme informou na tarde desta terça-feira o presidente da Câmara de Vereadores, Emerson Gonçalves de Oliveira, o prefeito confirmou que a maioria dos membros do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19 se manifestou favorável ao confinamento total, no entanto, a medida necessita de um planejamento específico por parte dos organismos de segurança, e que portanto, por ora, será mantido o último decreto editado que determina o distanciamento social ampliado, permitindo apenas o funcionamento de atividades comerciais consideradas essenciais.