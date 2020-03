Romanelli Propõe Instalação De Escolas De Soldado Em Cornélio Procópio E Jacarezinho

Crédito da foto Para Marcos Junior

A Assembleia Legislativa aprovou nesta segunda-feira, 9, dois requerimentos do deputado Romanelli (PSB) que propõe a instalação de escolas de soldado da Polícia Militar nas cidades de Cornélio Procópio e Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os pedidos foram encaminhados ao secretário Romulo Marinho (Segurança Pública) com cópias ao comandante geral da PM, Péricles de Matos, e aos comandantes dos batalhões da Polícia Militar das respectivas cidades.

No caso de Cornélio Procópio, Romanelli justifica a solicitação, em razão do atual efetivo do 18º Batalhão da PM se encontrar em defasagem superior a 30% em relação ao previsto, que seria de 396 policiais. “Hoje, o batalhão conta com apenas 276 policiais, ou seja, 120 a menos que o necessário”.

“O desnível, além de causar sobrecarga de trabalho, compromete a segurança dos moradores de Cornélio Procópio, razão pela qual, a solicitação merece ser cuidadosamente analisada e atendida”, disse Romanelli no requerimento que terá cópia enviada ao comandante do batalhão, Hiberaldi Correia de Lima.

No 2º Batalhão da PM de Jacarezinho, a defasagem é superior a 20% em relação ao previsto de 442 policiais. “Hoje, o batalhão conta com 353 policiais, ou seja, 89 a menos que o necessário”, disse no Romanelli no requerimento que será enviado também ao comandante do batalhão, Luiz Francisco Serra.

“São duas cidades polos e estratégicas para a segurança do Norte Pioneiro, precisam desse reforço policial porque atendem a mesorregião formada por 25 cidades”, disse Romanelli.

Concurso – Na próxima semana, o Diário Oficial do Estado publica o edital do concurso para contratação de mais 2,4 mil policiais militares. O concurso, organizado pela Funpar (Fundação da Universidade Federal do Paraná), terá provas ainda no primeiro semestre em diferentes cidades. A expectativa é receber cerca de 150 mil inscrições, mais de quatro vezes o número de 38 mil inscritos que prestaram o último vestibular da UFPR. Já o último concurso para a contratação de policiais, em 2013, teve 120 mil inscritos.