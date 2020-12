Santa Casa de Jacarezinho reativa leito de UTI para Covid-19

Photo Credit To Dr. Nilton, durante audiência com o secretário Beto Preto, acompanhado do prefeito eleito, Marcelo Palhares

Em reunião com o secretário, Beto Preto, no ultimo dia 2, em Curitiba, o presidente da Santa Casa de Jacarezinho, Nilton Jose de Souza, conseguiu junto à Secretaria de Saúde do Paraná, a reativação de dois leitos de UTI e 10 leitos semi-intensivos para isolamento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. O prefeito eleito Marcelo Palhares, participou da reunião, quando também tratou da construção do Centro Regional de Especialidades Médicas (CREM).

A medida demonstrou a sensibilização do Secretario Beto Preto frente ao aumento do número de casos de Covid-19 na região, principalmente em Jacarezinho, que passou de 546 infectados no final de outubro para um total de 1.208 positivados ate sexta-feira (04) com 14 óbitos pela doença e 144 casos ainda ativos na cidade.

O Presidente da Santa Casa informou ainda a liberação, para as próximas semanas, de recursos para a conclusão das obras do Centro Administrativo, liberando espaço pra contratação de novos leitos do SUS para procedimentos cirúrgicos eletivos e também a liberação de recursos para compra de equipamentos ao laboratório próprio da instituição que garantirá mais agilidade no atendimento aos pacientes internados na UTI e também do Pronto Socorro.

Na manha da quinta-feira, dia 3, nova reunião com o Secretario Beto Preto contou com a presença do prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, onde foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde o compromisso de deliberação demais de R$ 1,5 milhão para a reforma e ampliação do Pronto Socorro, garantindo um melhor atendimento aos pacientes de Jacarezinho.

O prefeito eleito Marcelo Palhares enalteceu o trabalho do Secretario Beto Preto e garantiu o comprometimento da Prefeitura na melhoria do atendimento aos pacientes que procuram o Pronto Socorro. Reunião prevista para os próximos dias como o futuro Secretario Municipal de Saúde, Lucas Thabet e o presidente da Santa Casa, para viabilizar a contratação de profissionais médicos e de enfermagem melhorando o atendimento no Pronto Socorro.