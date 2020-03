Santa Casa descarta caso de coronavírus em Ourinhos

Crédito da foto Para Paciente com suspeita de coronavírus buscou atendimento na Santa Casa, mas médicos descartaram a doença - Divulgação

A Santa Casa de Ourinhos informou na tarde desta quarta-feira (18) que não há nenhum paciente internado na unidade com resultado de exame positivo para coronavírus.

De acordo com a instituição, um homem buscou atendimento médico na unidade hospitalar relatando que manteve contato com pessoas com diagnóstico suspeito para covid-19. Entretanto, após atendimento médico foi constatado que não era caso de internação e o paciente foi liberado.

Contingência

Na segunda-feira (16), em reunião no auditório do Sest/Senat com representantes da sociedade civil, o prefeito Lucas Pocay divulgou o plano de contingência para combater o coronavírus em Ourinhos.

Entre os protocolos adotados para evitar a transmissão da Covid-19, foi criada a Central Coronavírus para que a população possa obter orientações sobre a doença e a Central de Atendimento Telefônico da Farmácia Central para que pacientes que fazem uso de medicamentos de alto custo e administrativos possam verificar a disponibilidade do remédio fornecido pelo Estado, evitando assim aglomeração no local.

A Prefeitura de Ourinhos publicou no Diário Oficial do Município, no dia 17 de março, o Decreto 7.240, que estabelece as exigências e recomendações de funcionamento de todos os estabelecimentos do município