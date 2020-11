Santo Antônio da Platina se aproxima de 100 casos em nova onda de Covid-19

Photo Credit To Pixabay

Os números de casos positivos e suspeitos de Covid-19 não param de aumentar em Santo Antônio da Platina. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (16) pela Secretaria Municipal de Saúde, 92 moradores estão infectados pelo vírus (um hospitalizado) e 204 suspeitos são investigados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen).

O informe mostra 490 casos confirmados da doença no município, dos quais 388 estão recuperados. Até o momento 10 pessoas morreram por complicações da Covid-19 na cidade.

Apesar do crescimento exponencial da doença no município, nenhuma medida restritiva emergencial foi anunciada pela prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde informou na semana passada, que a 19ª Regional de Saúde monitora uma empresa com grande número de funcionários, após identificar um surto de Covid-19 no local, que pode ser a origem da nova onda de disseminação do vírus na cidade.