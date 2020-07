Santo Antônio da Platina ultrapassa marca de 100 casos de Covid-19

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa google

O município de Santo Antônio da Platina ultrapassou nesta quinta-feira (2) a marca de 100 casos de Covid-19. Conforme o Boletim Epidemiológico, a cidade contabiliza 103 casos positivos da doença, 244 em investigação, 46 ativos, 54 recuperados, 674 descartados e três óbitos.

O número de casos em investigação é o maior registrado pelo Departamento Epidemiológico (244), e reforça o alerta para o estado de atenção no município para impedir o avanço do novo coronavírus.

Na noite de quarta-feira (1º) o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19 se reuniu para discutir novas ações preventivas à pandemia, mas nenhuma medida emergencial foi anunciada. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, uma nova reunião marcada para esta quinta-feira (2) deve definir as diretrizes estratégicas para o enfrentamento da disseminação da doença.