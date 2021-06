Santo Antônio registra queda nos casos ativos pelo segundo dia, mas número ainda é alto

Crédito da foto Para Pixabay

O município de Santo Antônio da Platina registrou queda nos casos ativos de Covid-19 pelo segundo dia consecutivo, mas o número de infectados pela doença ainda é alto.

De acordo com o Boletim Epidemiológico, 469 moradores estão com o vírus ativo (23 hospitalizados e 448 em isolamento domiciliar) e 182 casos suspeitos são investigados no Laboratório Central do Estado.

O informe desta terça-feira (8) mostra 115 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, mas a Secretaria Municipal de Saúde ainda aguarda o recebimento de Declarações de Óbitos para atualizar os dados.

A Secretaria Municipal de Saúde adverte que apesar da redução no número de casos ativos pelo segundo dia consecutivo, a população deve continuar obedecendo rigorosamente os protocolos de prevenção à Covid-19.