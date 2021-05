Saúde começa a distribuir nesta terça vacinas contra Covid-19 para trabalhadores da educação

Crédito da foto Para © Ari Dias/AEN

Paralelamente à volta às aulas presenciais emcerca de 200 colégiosda rede pública nesta segunda-feira (10), a imunização dos trabalhadores da educação no Paraná também se inicia nesta semana. O primeiro lote destinado ao grupo prioritário será distribuído às 22 Regionais de Saúde do Estado nesta terça-feira (11).

As 32.760 doses estão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) desde o dia 3 de maio. São vacinas Covishield, fabricadas pela parceria entre Universidade de Oxford, AstraZeneca e Fiocruz. O quantitativo integra a 16ª remessa de imunizantes recebidos pelo Paraná através do Ministério da Saúde. Houve atualização na divisão em relação ao que foi divulgado na semana passada.

A indicação é que os municípios vacinem os trabalhadores da educação por idade, iniciando pela faixa entre 55 e 59 anos. Nesse primeiro momento, apenas os da Educação Básica serão atendidos, dentro da estratégia casada com o retorno das aulas.