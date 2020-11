Saúde confirma décima quinta morte por Covid-19 em Santo Antônio da Platina

Photo Credit To Foto: Antônio de Picolli/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Platina confirmou na tarde desta segunda-feira (30), a décima quinta morte por complicações da Covid-19 na cidade.

Trata-se de um homem de 74 anos, com comorbidades, que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Somente nos últimos três dias, três pessoas morreram em Santo Antônio da Platina por complicações da doença. Os números de casos positivos também aumentam diariamente de forma expressiva no município, igualmente os casos suspeitos.

A secretária municipal de Saúde, Gislaine Galvão, disse ao Tá no Site, no domingo, que o poder público tem atuado de forma contundente para impedir a disseminação da doença na cidade, mas falta conscientização por parte dos moradores que insistem em promover festas particulares com aglomeração de pessoas e desrespeito às medidas sanitárias.