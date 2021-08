Saúde confirma mais 3.219 casos e 97 óbitos pela Covid-19 no Paraná

Crédito da foto Para Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira (4) mais 3.219 casos confirmados e 97 mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.382.998 casos confirmados e 35.323 óbitos. Há um ajuste no final do texto.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (30), fevereiro (35), março (122), abril (109), maio (500), junho (184), julho (737) e agosto (1.502) de 2021.

INTERNADOS– O informe relata que 1.082 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 811 pacientes em leitos SUS (474 em UTIs e 337 em enfermarias) e 271 em leitos da rede particular (130 em UTIs e 141 em enfermarias).

Há outros 1.465 pacientes internados, 728 em leitos de UTI e 737 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão nas redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS– A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 97 pacientes. São 38 mulheres e 59 homens, com idades que variam de 0 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 09 de fevereiro a 04 de agosto de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (36), Maringá (13), Araucária (7), Foz do Iguaçu (3), Vitorino (2), São José dos Pinhais (2), Ponta Grossa (2), Pinhais (2), Peabiru (2), Mariluz (2), Cascavel (2) e Campo Mourão (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Turvo, Toledo, Tijucas do Sul, Santa Tereza do Oeste, Rosário do Ivaí, Porto Barreiro, Pontal do Paraná, Paranaguá, Mandirituba, Laranjal, Ibiporã, Guaratuba, Francisco Beltrão, Carlópolis, Capanema, Cantagalo, Campo Largo, Cambé, Boa Ventura de São Roque, Bandeirantes, Arapongas e Almirante Tamandaré.

FORA DO PARANÁ– O monitoramento registra 6.691 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 191 pessoas foram a óbito.

AJUSTE – Um caso e óbito confirmados (F,75) de Guaíra foram corrigidos para fora do Paraná.

