Saúde confirma mais um caso de Covid-19 em Jacarezinho

Crédito da foto Para Photo Credits: Pixabay.com

A secretaria municipal de saúde de Jacarezinho, por meio do departamento de vigilância epidemiológica confirmou nesta quinta-feira (2) o 47º caso positivo do novo coronavírus (Covid-19) no município. Destes, 44 já estão recuperados, ou seja, apenas três ainda estão ativos com a doença em período de transmissão.

Segundo a divulgação da secretaria de saúde, além do caso positivo confirmado nesta quinta (2), foram descartados 18 casos, 14 por testes do Lacen, dois por testes rápidos e dois por laboratórios particulares.

O paciente que teve a confirmação nesta quinta-feira (2) foi por teste rápido. De acordo com a secretaria de saúde, é um idoso de 75 anos que está em isolamento domiciliar. Ainda conforme a epidemiologia, 16 amostras foram encaminhadas nesta quinta para o Lacen.

A cidade tem hoje, um total de 47 casos confirmados, com 44 recuperados, 106 casos em investigação e 647 casos descartados. Nenhum óbito foi registrado em moradores de Jacarezinho.