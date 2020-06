Saúde confirma primeira morte por coronavírus em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Paciente estava internado no Hospital Regional do Norte Pioneiro - Foto: Antônio de Picolli/Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou na noite desta quinta-feira (25), a primeira morte por complicações da Covid-19, em Santo Antônio da Platina. Trata-se de um paciente de 42 anos, identificado pela reportagem do potaltanosite como Marciano E, que tinha comorbidade crônica e estava internado na unidade semintensiva do Hospital Regional do Norte Pioneiro desde a última segunda-feira (22), quando testou positivo para a doença.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher do paciente também testou positivo para o novo coronavírus. Ela foi internada no Hospital Nossa Senhora da Saúde, mas recebeu alta médica na terça-feira (23) e segue em isolamento domiciliar.

O município de Santo Antônio da Platina tem 60 casos positivos de Covid-19, 197 em investigação, 472 descartados e 31 pessoas recuperadas.