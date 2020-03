Saúde contabiliza 358 casos de dengue em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Moradores dizem que ruas do bairro concentram água parada por falta de manilhas - Divulgação

Em meio à luta contra a pandemia global de coronavírus, o município de Santo Antônio da Platina enfrenta uma epidemia de dengue com 358 confirmados pelo Laboratório Central do Estado (Lacen) e 650 notificações de pacientes com sintomas da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município registra, em média, quatro novos casos positivos de dengue por dia.

Uma força-tarefa iniciada pela prefeitura envolvendo todas as secretarias e departamentos, com a participação voluntaria dos moradores, organismos de segurança, empresários e entidades de classes chamou a atenção para as responsabilidades de cada cidadão para combater a doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que em fevereiro causou a morte da estudante Sofia Maria Altvater Ramos, de 15 anos. Contudo, o pânico em torno da temida Covid-19 retardou as ações de enfrentamento à dengue, tão perigosa e letal quanto o coronavírus.

Durante esta semana, o Tá no Site e a Tribuna do Vale receberam inúmeras reclamações de moradores em relação ao volume de lixo e entulho espalhado pela cidade à espera de recolhimento pela prefeitura, que justificou a demora em razão de problemas mecânicos no maquinário da Secretaria de Obras. A demanda, porém, seria normalizada a partir desta semana.

Moradores do Conjunto Habitacional Aparecidinho 2 também cobram solução urgente para um problema antigo no bairro, a falta de manilhas para captar águas da chuva. Segundo eles, vários pontos no bairro concentram água parada aumentando o risco iminente de contaminação da dengue.

De acordo com o vereador Genivaldo Marques (PSDB) o assunto é debatido há três anos e meio com a prefeitura, mas até o momento nenhuma medida efetiva foi anunciada pelo Executivo para resolver o problema. “Na próxima sessão ordinária vou encaminhar requerimentos ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e, novamente, à Secretaria Municipal de Obras. É uma questão de saúde pública e não pode continuar sendo tratado desse jeito”, disse Genivaldo.

Na tarde desta sexta-feira (27), a Secretaria de Obras realizou uma manutenção provisória no bairro para minimizar os problemas.

