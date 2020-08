Saúde divulga mais 78 mortes e 1.832 novas infecções no Paraná

Crédito da foto Para EBC

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira (4) mais 78 mortes e 1.832 novas infecções pelo novo coronavírus no Paraná. Um dos óbitos ocorreu em 2 de maio e todos os demais em julho e agosto.

O Paraná acumula agora 81.814 diagnósticos positivos e 2.106 mortos em decorrência da doença. Há ajustes nos casos confirmados detalhados ao final do texto.

INTERNADOS – O boletim informa que nesta terça-feira 968 pacientes com diagnóstico confirmado internados. Destes, 744 estão em leitos SUS (353 em UTI e 391 em leitos enfermaria) e 224 na rede particular (90 em UTI e 134 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.171 pacientes internados, 536 em UTI e 635 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

ÓBITOS – Os 78 pacientes que faleceram, relatados nesta terça-feira, estavam internados. São 35 mulheres e 43 homens, com idades que variam de 28 a 94 anos. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (25), Arapongas (9), Paranaguá (4), Almirante Tamandaré (2), Araucária (2), Colombo (2), Ibaiti (2), Maringá (2), Ponta Grossa (2), São José dos Pinhais (2).

Há uma morte em cada um dos municípios de Apucarana, Araruna, Bandeirantes, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Campo Mourão, Cascavel, Douradina, Eneas Marques, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Foz do Jordão, Guaraqueçaba, Imbituva, Lapa, Ortigueira, Pérola, Quinta do Sol, Reserva, Santa Isabel do Ivaí, Santa Terezinha de Itaipu, São Pedro do Ivaí, São Sebastião da Amoreira, Terra Boa e Toledo.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 904 casos de residentes de fora. 22 pessoas foram a óbito.

AJUSTES:

Alteração de município:

Um caso confirmado no dia 14/07 em Cruzeiro do Iguaçu foi transferido para Enéas Maques, e outro confirmado no dia 29/07 em Curitiba foi transferido para Almirante Tamandaré.

Um caso confirmado no dia 02/08 em Godoy Moreira foi transferido para Arapongas, e outro confirmado no dia 01/08 em Cianorte foi transferido para Sarandi.

Exclusões:

Dois casos foram excluídos por duplicidade de notificação: um deles confirmado no dia 22/07, em Maria Helena, e outro confirmado no dia 02/08, em Arapongas.